Le sumo se conjugue désormais au féminin et en français à Montréal. Moins de deux ans après ses premiers balbutiements dans le dojo, la Québécoise Nadia Cardin, 36 ans, revient de l'Empire Cup de New York avec la médaille d'or de la catégorie reine des poids ouverts.

Écoutez Nadia Cardin partager sa passion pour ce sport et son évolution au Québec au micro de Philippe Cantin, vendredi après-midi.