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Nadia Cardin

Le Québec compte maintenant une championne de sumo!

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 mai 2026 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec compte maintenant une championne de sumo!
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le sumo se conjugue désormais au féminin et en français à Montréal. Moins de deux ans après ses premiers balbutiements dans le dojo, la Québécoise Nadia Cardin, 36 ans, revient de l'Empire Cup de New York avec la médaille d'or de la catégorie reine des poids ouverts.

Écoutez Nadia Cardin partager sa passion pour ce sport et son évolution au Québec au micro de Philippe Cantin, vendredi après-midi.

«Le sumo est un sport où tous les corps sont libres d'être et d'exister tels qu'ils le sont, puis qu'on travaille le sport en fonction de ça. C'est un sport de rapidité, de force et de technique.»

Nadia Cardin

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