Dépendance aux écrans

Le cellulaire de Biz a rendu l'âme récemment, forçant le chroniqueur à vivre un sevrage de trois jours sans écran portatif. Une expérience qui l'a fait réfléchir sur notre relation avec la technologie.
Écoutez la chronique de Biz revenir sur son sevrage forcé, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«Quand on n'a pas soi-même le nez dans son cell, ça nous permet de constater à quel point tout le monde a le nez dans son cell. C'est fou tous ces gens, la tête penchée vers leur cell, ployant comme des atlas sous le poids du monde. Il y a juste les vieux, les pauvres, les fous et les enfants qui n'ont pas de cell. Ils n'ont pas de cell, mais ils ont du temps. Fait qu'ils regardent autour d'eux. Ils sont un peu perdus dans leurs pensées, curieux du monde qui les entoure.»