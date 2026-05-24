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Défaite de 3 à 2 contre les Hurricanes

«Offensivement, les Canadiens ont fait peu de choses» -Martin McGuire

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 mai 2026 07:57

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
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«Offensivement, les Canadiens ont fait peu de choses» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 3 à 2, samedi soir, en prolongation, contre les Hurricanes de la Caroline.

Selon Martin McGuire, les Hurricanes ont su mettre de la pression sur les Canadiens comme ils l'ont fait lors des deux rondes de séries précédentes.

Écoutez l'analyse du descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

En ce qui a trait aux Canadiens, ils en ont fait peu offensivement durant ce match, estime-t-il, sauf vers la fin de la partie, où ils auraient pu l'emporter.

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