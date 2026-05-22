Une intrigue trop linéraire

Catherine Beauchamp présente le film Le Mandalorian et Grogu, qui marque le retour de la saga Star Wars au cinéma sept ans après L'Ascension de Skywalker.

Tout en saluant le côté mignon de Grogu et l'aspect familial du long-métrage, elle se dit déçue par des effets spéciaux mal intégrés et une intrigue trop linéaire s'apparentant à de simples épisodes de série mis bout à bout.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi après-midi au Québec maintenant.