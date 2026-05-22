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Une intrigue trop linéraire

«Le Mandalorian et Grogu»: un Star Wars décevant au cinéma?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 mai 2026 16:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Le Mandalorian et Grogu»: un Star Wars décevant au cinéma?
Cette image publiée par Disney montre le cuisinier, doublé par Martin Scorsese, dans une scène du film de Lucasfilm « Star Wars: The Mandalorian and Grogu ». / Lucasfilm Ltd. - Disney via AP

Catherine Beauchamp présente le film Le Mandalorian et Grogu, qui marque le retour de la saga Star Wars au cinéma sept ans après L'Ascension de Skywalker.

Tout en saluant le côté mignon de Grogu et l'aspect familial du long-métrage, elle se dit déçue par des effets spéciaux mal intégrés et une intrigue trop linéaire s'apparentant à de simples épisodes de série mis bout à bout. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi après-midi au Québec maintenant

«C'est un film qui est très, très familial. C'est une excellente porte d'entrée si vous amenez des enfants voir le film, tellement qu'il y a des bouts où j'avais l'impression d'être dans le Muppet Show.»

Catherine Beauchamp

Autre sujet discuté: 

  • La boutique éphémère dédiée à Gilles Villeneuve au Centre Eaton.

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