Les promoteurs craignent une hausse de 30 %

Luc Ferrandez s'inquiète de l'impact financier du nouveau code du bâtiment imposé par le gouvernement du Québec.

Bien qu'il reconnaisse le bien-fondé individuel des mesures (normes sismiques, accessibilité universelle, isolation, bornes de recharge), leur cumul simultané est qualifié d'«indigeste» pour le milieu.

Selon Lui, ces exigences — combinées à la nouvelle loi sur l'amélioration des chantiers et aux hausses salariales des conventions collectives — risquent de faire exploser les coûts de construction de 30 %.

Cela rendra l'accès à la propriété encore plus difficile pour les Québécois.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.