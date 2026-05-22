Le premier trio

En 2022, l'état-major fraîchement embauché par Geoff Molson a annoncé que le club entrait dans une phase de reconstruction. Qui aurait cru qu'en 2026, la possibilité de remporter la coupe Stanley soit sérieusement évoquée, alors que la moyenne d'âge de l'équipe n'est que de 25 ans?
Selon l'animateur Mario Langlois et ses acolytes du Premier trio, l'avenir des Canadiens est maintenant. À un point tel que la comparaison avec les Blackhawks de Chicago de 2010 est de plus en plus évoquée.
Et si le Canadien de 2026 était en train de réécrire le scénario des Blackhawks de Chicago de 2010 ?
Écoutez ce segment du Premier trio avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Tony Marinaro et Simon Boisvert, aux Amateurs de sports.
«On a gagné en 2010 avec un gardien de but recrue, Antti Niemi, comme on le fait avec Dobes. On a gagné en 2010 avec un défenseur dominant, Duncan Keith, comme on a Lane Hutson. Cette année, on a dominé. On a gagné avec deux jeunes leaders qui s'en venaient dans l'élite de la ligue : t'avais Kane et Toews, on a Caufield et Suzuki. Ça se ressemble tellement.»
«Je m'étais beaucoup intéressé aux Blackhawks de Chicago, à leur reconstruction en 2007. Quand il y a eu Toews et Kane, il y avait déjà Keith et Seabrook qui étaient là. Il y avait d'autres joueurs qui s'en venaient, les Byfuglien et compagnie. [...] Moi, je voyais les Blackhawks de Chicago gagner des coupes Stanley, mais pas aussitôt qu'en 2010. »
«S'il y en a beaucoup qui ont prédit contre le Canadien, c'est parce que ces réseaux américains-là... Guess what? Je les entends parler, ils ne regardent pas les matchs et ils parlent à travers leur chapeau ! Ils ne savent même pas le prénom de certains joueurs des Canadiens. Come on, man! »
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