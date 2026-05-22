Le premier trio

En 2022, l'état-major fraîchement embauché par Geoff Molson a annoncé que le club entrait dans une phase de reconstruction. Qui aurait cru qu'en 2026, la possibilité de remporter la coupe Stanley soit sérieusement évoquée, alors que la moyenne d'âge de l'équipe n'est que de 25 ans?

Selon l'animateur Mario Langlois et ses acolytes du Premier trio, l'avenir des Canadiens est maintenant. À un point tel que la comparaison avec les Blackhawks de Chicago de 2010 est de plus en plus évoquée.

Et si le Canadien de 2026 était en train de réécrire le scénario des Blackhawks de Chicago de 2010 ?

Écoutez ce segment du Premier trio avec Mario Langlois, Stéphane Waite, Tony Marinaro et Simon Boisvert, aux Amateurs de sports.