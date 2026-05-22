Un leader sous-estimé?

Les Canadiens ont surpris plusieurs observateurs en s'imposant rapidement face aux Hurricanes lors du premier match de la série les opposant à l'équipe de la Caroline.

Plusieurs éléments en faveur du Tricolore sont à souligner, notamment l'éclosion offensive du premier trio et la résilience défensive des Canadiens face à l'intensité physique des Hurricanes.

Phillip Danault a également connu une excellente rencontre avec une récolte d'un but et une passe.

Bien qu'on souligne son apport défensif depuis son retour à Montréal en décembre, le leadership de Danault et son influence positive sur le reste de l'équipe demeurent largement sous-estimés.

Écoutez Martin McGuire, Mario Langlois et Dany Dubé revenir sur le premier match de la série Canadiens-Hurricanes aux Amateurs de sports.