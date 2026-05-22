 Aller au contenu
Un leader sous-estimé?

Apprécié et efficace: «Phillip Danault a le logo des Canadiens dans son ADN»

par 98.5

0:00
18:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 mai 2026 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Apprécié et efficace: «Phillip Danault a le logo des Canadiens dans son ADN»
Zachary Bolduc a louangé son coéquipier vendredi dernier. / AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Les Canadiens ont surpris plusieurs observateurs en s'imposant rapidement face aux Hurricanes lors du premier match de la série les opposant à l'équipe de la Caroline.

Plusieurs éléments en faveur du Tricolore sont à souligner, notamment l'éclosion offensive du premier trio et la résilience défensive des Canadiens face à l'intensité physique des Hurricanes.

Phillip Danault a également connu une excellente rencontre avec une récolte d'un but et une passe.

Bien qu'on souligne son apport défensif depuis son retour à Montréal en décembre, le leadership de Danault et son influence positive sur le reste de l'équipe demeurent largement sous-estimés.

Écoutez Martin McGuire, Mario Langlois et Dany Dubé revenir sur le premier match de la série Canadiens-Hurricanes aux Amateurs de sports.

«Il est encore coquin. [...] C'est un gars qui est l'fun à côtoyer. C'est un gars qui adore les grands moments, qui joue de grosses minutes pour nous et qui carbure au challenge. On est content de l'avoir parmi nous. [...] Comme je l'ai dit, il a une belle énergie, puis c'est un coéquipier incroyable, donc on est bien contents de l'avoir avec nous.»

Zachary Bolduc sur Phillip Danault

Vous aimerez aussi

L'Avalanche surprise en lever de rideau et les rumeurs entourant Crosby
Le hockey des Canadiens
L'Avalanche surprise en lever de rideau et les rumeurs entourant Crosby
0:00
7:42
Le blitz du premier match Canadiens-Hurricanes
Le hockey des Canadiens
Le blitz du premier match Canadiens-Hurricanes
0:00
8:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort» -Robert Piché
Rattrapage
Il revient sur son vol historique de 2001
«Si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort» -Robert Piché
Les Canadiens de 2026 sont-ils les Blackhawks de 2010?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
Les Canadiens de 2026 sont-ils les Blackhawks de 2010?
«C'était beaucoup d'émotions» -Marie-Philip Poulin
Rattrapage
Premier championnat pour la Victoire
«C'était beaucoup d'émotions» -Marie-Philip Poulin
On sous-estime la profondeur des Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Selon Jacques Martin
On sous-estime la profondeur des Canadiens
«Quand tu les bats, il y a une certaine confiance qui s'installe» -Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Tricolore a battu les Hurricanes trois fois
«Quand tu les bats, il y a une certaine confiance qui s'installe» -Roussel
«Le Canadien va être meilleur en termes de synchronisme» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, premier match
«Le Canadien va être meilleur en termes de synchronisme» -Dany Dubé
Le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, premier match
Le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes
«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal
Rattrapage
Jean Pascal et Francis Lafrenière. le 27 juin
«On veut célébrer le sport québécois de combat avec le public québécois» -Pascal
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
Rattrapage
Grand Prix du Canada de F1
«McLaren peut surprendre en fin de semaine» -Patrick Carpentier
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour un gardien, une longue pause fait mal
«Si je suis les Hurricanes, je suis inquiet pour Frederik Andersen»
«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Les Canadiens sont en mission»
«Ce que les Canadiens nous font vivre, c’est inimaginable!» -Jean Perron
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
«L’équipe avec le meilleur gardien va gagner la série» -José Théodore
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Comment les Canadiens peuvent battre les Hurricanes?
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Deux absences remarquées pour les Canadiens en Caroline du Nord