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Finale de l'Association de l'Est

Le blitz du premier match Canadiens-Hurricanes

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 mai 2026 23:04

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le blitz du premier match Canadiens-Hurricanes
Le blitz du match / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments du premier match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens et les Hurricanes.

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