Les Canadiens l'emportent par quatre buts

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 6-2, en lever de rideau de la finale de l'Association de l'Est de la Ligue nationale.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- «Andersen est capable du meilleur et du pire»;
- Quatre buts de différence représentent une surprise;
- Les Canadiens avaient placé des joueurs stratégiquement en support;
- Finalement, la longue pause n'aura pas avantagé les Hurricanes;
- Les Hurricanes ont laissé le centre aux joueurs des Canadiens;
- Le premier trio des Canadiens était au rendez-vous.