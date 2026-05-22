La télé-réalité aviaire la plus populaire de Montréal bat son plein. Situé au 23e étage de la tour du pavillon Roger-Gaudry, le nichoir des faucons pèlerins de l'Université de Montréal accueille de nouveaux résidents.

Cette année, après une dispute entre deux mâles, c'est le nouveau couple formé de Tadi et Ziva qui a pris possession des lieux.

Pour le plus grand plaisir des internautes qui suivent le quotidien des oiseaux en direct sur YouTube, deux petits fauconneaux ont éclos tout récemment. Il s'agit des premières naissances observées sur le site depuis 2024.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.