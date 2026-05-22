À l'aube du week-end du Grand Prix à Montréal, Frédéric Labelle jette un regard teinté d'ironie sur l'accueil des touristes de la «grosse gomme», comparant les infrastructures montréalaises à la démesure d’Abu Dhabi et au prestige de Monaco.

Menace de grève chez Paré, publicité particulièrement malaisante de Cole Caufield pour Old Spice, nids-de-poule légendaires de la métropole: la table est mise pour les confidences.

Fred surprend d'ailleurs l'équipe en annonçant qu'il délaisse la folie du centre-ville pour s'offrir une escapade «en région» à Sainte-Martine afin d'assister au souper-spectacle de Gilles Girard.

Écoutez Les humeurs de Fred, avec le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.