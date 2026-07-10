Baisse de l'immigration et régionalisation

Selon les nouvelles projections de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de l'île de Montréal pourrait chuter de 10% d'ici 25 ans.

Cette baisse historique s'explique principalement par une diminution du nombre d'immigrants temporaires et une régionalisation croissante de l'immigration.

Bien que ce déclin démographique soit prononcé, il ne suffira malheureusement pas à résorber la crise du logement, puisque les besoins globaux continueront de croître.

Écoutez Philippe Cantin aborder la situation démographique de la métropole, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Autres sujets abordés