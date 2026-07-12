Tour humoristique des réseaux sociaux

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour afin qu'ils partagent ce qui a retenu leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est l'humoriste de la relève Kamélie Beaupré qui est au micro de l'émission Signé l'été.

Écoutez l'humoriste s'attarder notamment aux vidéos de consultations en colorimétrie, qui promettent de trouver les couleurs pour nous mettre en valeur, au prix de parfois 450 $.