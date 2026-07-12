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Tour humoristique des réseaux sociaux

Tapis sales, colorimétrie et bronzage extrême: quelques folies du web

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Entendu dans

Signé l'été

le 12 juillet 2026 08:01

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Tapis sales, colorimétrie et bronzage extrême: quelques folies du web
Jean-François Baril / Cogeco Média

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour afin qu'ils partagent ce qui a retenu leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est l'humoriste de la relève Kamélie Beaupré qui est au micro de l'émission Signé l'été.

Écoutez l'humoriste s'attarder notamment aux vidéos de consultations en colorimétrie, qui promettent de trouver les couleurs pour nous mettre en valeur, au prix de parfois 450 $. 

«Moi, j'ai pas besoin de flamber l'équivalent de mon budget d'épicerie du mois pour savoir que j'ai l'air malade dans du vert pâle. Et même en étant habillée dans mes couleurs idéales, des fois, je ne trouve pas que ça suffit. Par exemple, j'ai de pas pires dents. Le bleu marin a beau me mettre en valeur, je ne pense pas que ça fasse oublier à personne que j'ai la dentition qu'il faut pour mordre dans la vie.»

Kamélie Beaupré

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