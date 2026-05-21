Recapitulatif de l'actualité politique

C’est le moment pour l’animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau de présenter son hebdomadaire récapitulatif sportif de l’actualité politique.

Écoutez cette chronique remplie de cartons jaunes, de coups de circuit et d’étoiles du match, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Nathalie Normandeau débute en attribuant un carton jaune à Henri-Paul Rousseau, qui a indisposé publiquement sa première ministre après avoir déclaré qu’elle n’aurait pas dû interpeller le président Macron sur la candidature de Montréal pour accueillir le futur siège de la Banque de la Défense.