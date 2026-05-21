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Recapitulatif de l'actualité politique

«Je vais le dire comme je le pens: Monsieur Rousseau a outrepassé ses devoirs»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 mai 2026 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je vais le dire comme je le pens: Monsieur Rousseau a outrepassé ses devoirs»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C’est le moment pour l’animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau de présenter son hebdomadaire récapitulatif sportif de l’actualité politique.

Écoutez cette chronique remplie de cartons jaunes, de coups de circuit et d’étoiles du match, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

Nathalie Normandeau débute en attribuant un carton jaune à Henri-Paul Rousseau, qui a indisposé publiquement sa première ministre après avoir déclaré qu’elle n’aurait pas dû interpeller le président Macron sur la candidature de Montréal pour accueillir le futur siège de la Banque de la Défense.

«Je vais le dire comme je le pense: M. Rousseau a outrepassé ses devoirs. Un délégué général du Québec doit toujours, en tout temps et en toutes circonstances, se tenir à l’écart pour laisser toute la place à la première ministre. Alors, j’espère qu’il s’est excusé auprès de Mme Fréchette.»

Philippe Cantin

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