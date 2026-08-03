À quelques semaines des élections provinciales et dans un contexte où les électeurs semblent partagés entre les options qui s'offrent à eux, les formations politiques auront du pain sur la planche pour convaincre les Québécois qu'elles sont les mieux placées pour défendre leurs intérêts.
Leurs stratégies politiques seront donc scrutées à la loupe par les analystes, étant donné leur effet potentiel sur le choix des Québécois. Peut-on observer certaines récurrences dans les stratégies électorales? Et comment les partis choisissent-ils un enjeu précis plutôt qu'un autre?
Les auteurs Marc-Antoine Martel et Richard Nadeau s'attardent à ces questions dans leur ouvrage La Bataille des enjeux électoraux au Québec, après avoir passé en revue plus de 30 000 communiqués émis entre 2003 et 2022.
Écoutez l'auteur et chercheur postdoctoral aux départements de science politique de l'Université d’Aarhus et de l’Université Laval Marc-Antoine Martel faire le point sur les grandes stratégies des partis politiques précédant des élections, lundi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
La Coalition avenir Québec (CAQ) ainsi que sa cheffe, Christine Fréchette ont également des défis qui leur sont bien propres pour récolter un maximum de votes au prochain scrutin. La formation politique devra s'appuyer sur la popularité personnelle de la première ministre pour tenter de faire oublier la marque de commerce de l'ex-parti de François Legault.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire le point sur les défis de la CAQ d'ici à ce que les Québécois se rendent aux urnes.
Les élections provinciales ne sont toutefois pas les seules à attirer l'attention. En effet, une partielle est à venir dans Rosemont–La Petite-Patrie, avec le départ du député Alexandre Boulerice qui a quitté la politique fédérale pour se joindre à Québec solidaire.
Parmi les candidats qui chercheront à le remplacer se trouve l'écrivain, militant et homme politique Pierre Céré. Celui-ci défendra les couleurs du NPD dans cette circonscription.
Il se rallie donc à une formation politique qui cherche à se reconstruire après des résultats décevants aux dernières élections.
Écoutez l'ex-candidat à la chefferie du Parti Québécois expliquer sa transition politique, lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.