À quelques semaines des élections provinciales et dans un contexte où les électeurs semblent partagés entre les options qui s'offrent à eux, les formations politiques auront du pain sur la planche pour convaincre les Québécois qu'elles sont les mieux placées pour défendre leurs intérêts.

Leurs stratégies politiques seront donc scrutées à la loupe par les analystes, étant donné leur effet potentiel sur le choix des Québécois. Peut-on observer certaines récurrences dans les stratégies électorales? Et comment les partis choisissent-ils un enjeu précis plutôt qu'un autre?

Les auteurs Marc-Antoine Martel et Richard Nadeau s'attardent à ces questions dans leur ouvrage La Bataille des enjeux électoraux au Québec, après avoir passé en revue plus de 30 000 communiqués émis entre 2003 et 2022.

Écoutez l'auteur et chercheur postdoctoral aux départements de science politique de l'Université d’Aarhus et de l’Université Laval Marc-Antoine Martel faire le point sur les grandes stratégies des partis politiques précédant des élections, lundi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.