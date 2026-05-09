La nouvelle série policière Bienvenue à Kingston-Falls, réalisée et écrite par Robin Aubert, est diffusée depuis jeudi sur l’Extra de ICI TOU.TV.

Le réalisateur de la série décrit lui-même son œuvre comme un mélange entre Agatha Christie et La Poune.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette série et présenter son entrevue avec Robin Aubert, samedi, au micro de l’émission Signé Lévesque.