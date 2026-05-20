Installation d'une thermopompe

Hydro-Québec offrira une importante subvention aux propriétaires d'immeubles locatifs qui installeront des thermopompes dans leurs logements.

L'aide financière couvrira environ 55% des coûts liés à l'achat et à l'installation de cet équipement, qui permettrait aux locataires d'économiser en moyenne 250$ par année sur leur facture d'électricité.

350 millions de dollars seront investis dans ce nouveau programme.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.