Les Canadiens en avance sur leur plan

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiens de Montréal se sont entraînés sans l'entraîneur Martin St-Louis;
- Le directeur général Kent Hughes a exprimé sa satisfaction quant à la reconstruction de l’équipe et leur avance sur le plan;
- L’entraîneur des Hurricanes Rod Brind’Amour souligne l’amélioration de Montréal et le défi de leur avantage numérique;
- Les 13 matchs de la Coupe du monde 2026 coûteront 1 milliard de dollars au Canada.