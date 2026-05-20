Pauline Marois réclame un sommet sur l’itinérance

L'ancienne première ministre Pauline Marois fait partie des signataires d'une lettre ouverte publiée dans Le Devoir qui demandent à ce que l’itinérance devienne une priorité nationale au Québec.

Profondément touchée par la précarité humaine qu'elle observe quotidiennement, elle a mobilisé un collectif de plus de 30 personnalités issues de la politique et des milieux communautaires pour réclamer une action concrète.

Écoutez Pauline Marois faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.