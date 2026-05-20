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Pauline Marois réclame un sommet sur l’itinérance

«Une société riche comme la nôtre […] ne peut pas laisser des gens dans la rue»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 08:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Une société riche comme la nôtre […] ne peut pas laisser des gens dans la rue»
Pauline Marois / La Presse Canadienne

L'ancienne première ministre Pauline Marois fait partie des signataires d'une lettre ouverte publiée dans Le Devoir qui demandent à ce que l’itinérance devienne une priorité nationale au Québec.

Profondément touchée par la précarité humaine qu'elle observe quotidiennement, elle a mobilisé un collectif de plus de 30 personnalités issues de la politique et des milieux communautaires pour réclamer une action concrète.

Écoutez Pauline Marois faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Une société riche comme la nôtre, qui a tous les moyens technologiques, toutes les grandes politiques sociales, ne peut pas laisser des gens dans la rue comme ça. C'est inacceptable, je pense que ça manque d'humanité.»

Pauline Marois

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