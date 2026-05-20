Finale de l'Est

Après avoir vaincu le Lightning et les Sabres, les Canadiens de Montréal se préparent à un défi de taille contre les Hurricanes de la Caroline.

Bien que ces derniers affichent un parcours parfait jusqu'ici en séries, le chroniqueur Jean-Michel Bourque nuance leurs succès en soulignant qu'ils ont affronté des adversaires plus abordables, soit les Sénateurs et les Flyers.

Selon lui, le Tricolore représentera leur premier véritable test. Pour l'emporter, Montréal ne pourra toutefois pas compter uniquement sur les miracles du gardien Jakub Dobes; une relance offensive du premier trio sera nécessaire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.