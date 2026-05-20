Méthodes de recrutement et manipulation

Une ancienne mannequin française prénommée Juliette brise le silence sur sa rencontre avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein en 2004.

Son récit expose les méthodes de recrutement et de manipulation utilisées par le milliardaire pour piéger de jeunes femmes au sein de son réseau de trafic humain.

Écoutez Juliette raconter sa rencontre avec Jeffrey Epstein, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.