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Méthodes de recrutement et manipulation

Affaire Epstein: le témoignage glaçant d'une ex-mannequin française

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Affaire Epstein: le témoignage glaçant d'une ex-mannequin française
Jeffrey Epstein / (AP Photo/Jon Elswick)

Une ancienne mannequin française prénommée Juliette brise le silence sur sa rencontre avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein en 2004.

Son récit expose les méthodes de recrutement et de manipulation utilisées par le milliardaire pour piéger de jeunes femmes au sein de son réseau de trafic humain.

Écoutez Juliette raconter sa rencontre avec Jeffrey Epstein, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«J'ai eu cette espèce d'instinct de survie [...] Je lui ai dit tout de suite : "Je vous préviens, je ne ferai rien."»

Juliette

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