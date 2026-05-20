Le professeur Pierre-Olivier Pineau analyse la volonté de Terre-Neuve-et-Labrador de renégocier l’entente de développement de Churchill Falls avec Hydro-Québec.
Bien que Saint-Jean réclame une plus grande part des profits, M. Pineau rappelle que c’est Hydro-Québec qui assume l’essentiel des risques financiers et de développement.
De plus, la province traîne un historique «désastreux» avec la centrale de Muskrat Falls, minée par des explosions de coûts et des retards.
Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, expliquer le tout mercredi au micro de Patrick Lagacé.
«Dans ce cas-ci, c'est Hydro-Québec qui assumait la plus grande part du risque de développer les nouvelles infrastructures [...] et pour développer ça, Hydro-Québec acceptait de payer plus cher pour l'électricité.»
Autre sujet abordé:
- L'abolition temporaire de la taxe d'accise fédérale de 10 cents a été totalement absorbée par la hausse mondiale du brut.