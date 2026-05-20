Le professeur Pierre-Olivier Pineau analyse la volonté de Terre-Neuve-et-Labrador de renégocier l’entente de développement de Churchill Falls avec Hydro-Québec.

Bien que Saint-Jean réclame une plus grande part des profits, M. Pineau rappelle que c’est Hydro-Québec qui assume l’essentiel des risques financiers et de développement.

De plus, la province traîne un historique «désastreux» avec la centrale de Muskrat Falls, minée par des explosions de coûts et des retards.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, expliquer le tout mercredi au micro de Patrick Lagacé.