Politique fédérale

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyse la montée des tensions entre les provinces canadiennes, particulièrement le récent coup de semonce du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, à l’endroit de sa voisine albertaine, Danielle Smith.

M. Eby accuse Ottawa de récompenser l'Alberta pour sa mauvaise conduite en soutenant un nouveau pipeline, alors que sa propre province peine à composer avec le coût de la vie et la crise du logement.

Selon le chroniqueur, l'Alberta et le Québec partagent une fibre autonomiste commune. Il souligne l'hypocrisie de la situation, notant que, malgré les critiques de David Eby, c'est la Colombie-Britannique qui détient actuellement le plus grand nombre de projets majeurs identifiés par le gouvernement fédéral.

Écoutez Dimitri Soudas faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.