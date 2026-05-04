Nouveau DG des Maple Leafs

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une journée de congé bien mérité au soleil pour les joueurs des Canadiens;
- Les parieurs s'attendent visiblement à une série assez partagée;
- Liddy Ruff se méfie de Cole Caufield, même s'il n'a pas brillé contre le Lightning;
- Les Canadiens renvoient Adam Engström au Rocket de Laval;
- On connaît les finalistes au trophée Bill-Masterton;
- Maple Leafs de Toronto: le nouveau DG se fait traiter «d'arnaqueur, menteur et vendeur de chars usagés»
- «On pourra revivre l'atmosphère des JO de 1976 à Montréal;
- Défaite des Blue Jays à Tampa.