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Nouveau DG des Maple Leafs

John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»

par 98.5 Sports

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11:46

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 mai 2026 21:29

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Une journée de congé bien mérité au soleil pour les joueurs des Canadiens;
  • Les parieurs s'attendent visiblement à une série assez partagée;
  • Liddy Ruff se méfie de Cole Caufield, même s'il n'a pas brillé contre le Lightning;
  • Les Canadiens renvoient Adam Engström au Rocket de Laval;
  • On connaît les finalistes au trophée Bill-Masterton;
  • Maple Leafs de Toronto: le nouveau DG se fait traiter «d'arnaqueur, menteur et vendeur de chars usagés»
  • «On pourra revivre l'atmosphère des JO de 1976 à Montréal;
  • Défaite des Blue Jays à Tampa.

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