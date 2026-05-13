Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Boinsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une autre savoureuse description d'un but par un duo descripteur-analyste de France;
- L'humoriste Dom Babin parodie les points de presse de Martin St-Louis;
- L'amateur américain Pat McAfee loue l'ambiance extraordinaire qui prévaut lors des matchs des Canadiens;
- On compare l'expérience des rencontres du Tricolore et des grands matchs de football en Europe;
- Un amateur des Maple Leafs et influenceur - Nags - devient un admirateur des Canadiens;
- Quand un «Arrêt» devient un «Dobes»