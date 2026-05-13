Canadiens-Sabres

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- L'entraîneur des Sabres, Lindy Ruff, tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis;
- Les Maple Leafs de Toronto congédient leur entraîneur;
- Matthew Schaefer remporte unanimement le trophée Calder remis à la recrue de l'année, une première depuis 1993;
- Les difficultés à tenir le Grand Prix du Canada au mois de mai;
- Une autre expansion dans la LPHF;