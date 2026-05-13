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Canadiens-Sabres

Lindy Ruff tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 13 mai 2026 21:46

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Lindy Ruff tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • L'entraîneur des Sabres, Lindy Ruff, tente d'initier une guéguerre de mots avec Martin St-Louis;
  • Les Maple Leafs de Toronto congédient leur entraîneur;
  • Matthew Schaefer remporte unanimement le trophée Calder remis à la recrue de l'année, une première depuis 1993;
  • Les difficultés à tenir le Grand Prix du Canada au mois de mai;
  • Une autre expansion dans la LPHF;

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