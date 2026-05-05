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Canadiens de Montréal

Ivan Demidov finaliste au trophée Calder

par 98.5 Sports

0:00
12:57

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 5 mai 2026 21:29

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Ivan Demidov finaliste au trophée Calder
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Une journée de congé bienvenue pour les Canadiens;
  • Ivan Demidov finaliste au trophée Calder;
  • Jon Cooper et Andrei Vasilevskiy ne s'entendent pas sur les raisons expliquant la défaite du Lightning;
  • Victor Hedman a des problèmes de santé mentale;
  • Surprise: les Maple de Toronto remportent la loterie de la LNH;
  • Les Sharks de San José et les Canucks de Vancouver ont respectivement le 2e et le 3e choix;
  • Le gouvernement du Québec débloquera les sommes pour les rénovations à l'intérieur du Stade olympique;
  • Une autre défaite pour les Blue Jays de Toronto;
  • Le boxeur Jean Pascal disputera son dernier combat le 27 juin, au Colisée de Laval, contre Francis Lafrenière, avec un titre Gold NBA en jeu.

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