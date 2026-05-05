Canadiens de Montréal

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une journée de congé bienvenue pour les Canadiens;
- Ivan Demidov finaliste au trophée Calder;
- Jon Cooper et Andrei Vasilevskiy ne s'entendent pas sur les raisons expliquant la défaite du Lightning;
- Victor Hedman a des problèmes de santé mentale;
- Surprise: les Maple de Toronto remportent la loterie de la LNH;
- Les Sharks de San José et les Canucks de Vancouver ont respectivement le 2e et le 3e choix;
- Le gouvernement du Québec débloquera les sommes pour les rénovations à l'intérieur du Stade olympique;
- Une autre défaite pour les Blue Jays de Toronto;
- Le boxeur Jean Pascal disputera son dernier combat le 27 juin, au Colisée de Laval, contre Francis Lafrenière, avec un titre Gold NBA en jeu.