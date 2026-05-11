Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports.
L'Australien Perry Clinton, amateur des Canadiens, et en couple avec une Québécoise, a vécu un rêve à Montréal après une publication virale dans son pays;
- Billets d'avion payés par Air Canada;
- Billets du match Canadiens-Sabres dans les rouges offerts par le Tricolore;
- Souper chez Lucille's, près du Centre Bell;
- Présents avec Martin McGuire et Dany Dubé sur la passerelle au moment du but de Cole Caufield;
- Perry Clinton explique son intérêt pour le hockey;
- Est-ce que l'Australien va demeurer au Québec pour la suite de la série?