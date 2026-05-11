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Branché sur le sport

Amateur des Canadiens: le séjour de rêve de l'Australien Perry Clinton

par 98.5 Sports

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5:42

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 mai 2026 21:33

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Amateur des Canadiens: le séjour de rêve de l'Australien Perry Clinton
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, aux Amateurs de sports.

L'Australien Perry Clinton, amateur des Canadiens, et en couple avec une Québécoise, a vécu un rêve à Montréal après une publication virale dans son pays;

  • Billets d'avion payés par Air Canada;
  • Billets du match Canadiens-Sabres dans les rouges offerts par le Tricolore;
  • Souper chez Lucille's, près du Centre Bell;
  • Présents avec Martin McGuire et Dany Dubé sur la passerelle au moment du but de Cole Caufield;
  • Perry Clinton explique son intérêt pour le hockey;
  • Est-ce que l'Australien va demeurer au Québec pour la suite de la série?

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