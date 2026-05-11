Canadiens-Sabres

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Entraînement optionnel pour les joueurs des Canadiens;
- Le message de Martin St-Louis à ses hommes: ««Tous les jours, il faut que tu recommences»;
- Les Canadiens rappellent des joueurs du Rocket de Laval;
- Les Sabres ont pris l'avance, mais ils n'ont pu contenir le Tricolore;
- Lindy Ruff n'a pas confirmé s'il allait changer de gardien ou non, mardi soir;
- Une élimination hâtive pour le Rocket de Laval qui fait son bilan;
- Une autre soirée difficile pour les Blue Jays;
- Le camp préparatoire des Alouettes de Montréal est commencé.