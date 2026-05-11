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Canadiens-Sabres

«Tous les jours, il faut que tu recommences» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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9:58

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 mai 2026 21:27

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Tous les jours, il faut que tu recommences» -Martin St-Louis
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Entraînement optionnel pour les joueurs des Canadiens;
  • Le message de Martin St-Louis à ses hommes: ««Tous les jours, il faut que tu recommences»;
  • Les Canadiens rappellent des joueurs du Rocket de Laval;
  • Les Sabres ont pris l'avance, mais ils n'ont pu contenir le Tricolore;
  • Lindy Ruff n'a pas confirmé s'il allait changer de gardien ou non, mardi soir;
  • Une élimination hâtive pour le Rocket de Laval qui fait son bilan;
  • Une autre soirée difficile pour les Blue Jays;
  • Le camp préparatoire des Alouettes de Montréal est commencé.

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