Un gros coup marketing

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron avec l'animateur Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

Dany Gagnon, le vice-président de Chrono Aviation, est en train affréter un Boeing 737 pour transporter 189 partisans du Canadien de Montréal à Raleigh pour le deuxième match de la finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Le forfait est 1 950 $ incluant vol, billet et transport.

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