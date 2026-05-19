Après deux séries remportées en sept matchs

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Congé complet pour les joueurs des Canadiens au lendemain de la victoire;
- Les célébrations autour du Centre Bell lors du but d'Alex Newhook contre les Sabres ont officiellement enregistré une activité sismique de 0,5 sur l'échelle Richter;
- Une seule équipe a remporté la coupe Stanley après avoir remporté les deux premiers tours éliminatoires en sept matchs: les Kings de Los Angeles, en 2014;
- On discute des paris sur les deux demi-finales d'association;
- L'appel des Golden Knights de Las Vegas pour la perte d'un deuxième choix est rejeté;
- La Charge d'Ottawa bat la Victoire de Montréal dans la dernière minute de jeu;
- La LHPF confirme une 12e équipe dans le circuit dès la saison prochaine;
- On parle de l'horaire du Grand Prix du Canada de Formule 1;
- Cristiano Ronaldo, à 41 ans, sera de la formation du Portugal à la Coupe du monde;
- Les Oilers vont discuter avec Craig Bérubé;
- Les Canucks congédient leur entraîneur.