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Après deux séries remportées en sept matchs

Une seule équipe a remporté la coupe Stanley: laquelle?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 19 mai 2026 21:27

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Une seule équipe a remporté la coupe Stanley: laquelle?
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Congé complet pour les joueurs des Canadiens au lendemain de la victoire;
  • Les célébrations autour du Centre Bell lors du but d'Alex Newhook contre les Sabres ont officiellement enregistré une activité sismique de 0,5 sur l'échelle Richter;
  • Une seule équipe a remporté la coupe Stanley après avoir remporté les deux premiers tours éliminatoires en sept matchs: les Kings de Los Angeles, en 2014;
  • On discute des paris sur les deux demi-finales d'association;
  • L'appel des Golden Knights de Las Vegas pour la perte d'un deuxième choix est rejeté;
  • La Charge d'Ottawa bat la Victoire de Montréal dans la dernière minute de jeu;
  • La LHPF confirme une 12e équipe dans le circuit dès la saison prochaine;
  • On parle de l'horaire du Grand Prix du Canada de Formule 1;
  • Cristiano Ronaldo, à 41 ans, sera de la formation du Portugal à la Coupe du monde;
  • Les Oilers vont discuter avec Craig Bérubé;
  • Les Canucks congédient leur entraîneur.

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