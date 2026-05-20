Contre la Charge d'Ottawa

Au hockey, la Victoire de Montréal aura une deuxième chance de mettre un terme à sa série finale face à la Charge d'Ottawa.

La troupe de Kori Cheverie a échappé la dernière rencontre en raison d'un but survenu lors de la dernière minute de jeu.

La Victoire mène ainsi la série 2 à 1 et tentera à nouveau de mettre la main sur la Coupe Walter.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Advenant un match ultime, il aurait lieu samedi à la Place Bell, à Laval.