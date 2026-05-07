Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.

Les amateurs des Sabres sont complètement déchaînés durant les séries éliminatoires.

On analyse d'ailleurs la rivalité intense sur les réseaux sociaux entre les partisans des Canadiens de Montréal et des Sabres de Buffalo.

Des amateurs des Canadiens, qui ont participé à des événements de rue, ont d'ailleurs été sérieusement bousculés après le premier match.

Les Sabres revendiquent leur identité de «ville de hockey» et ils ravivent la rivalité États-Unis-Canada.