 Aller au contenu
Trophée Norris

Lane Hutson ne fait pas partie des finalistes

par 98.5 Sports

0:00
10:02

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 7 mai 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Lane Hutson ne fait pas partie des finalistes
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés

  • Martin St-Louis est confiant que les Canadiens vont mieux faire avec la rondelle sans l'espace;
  • «Cole va faire partie de notre amélioration», assure St-Louis;
  • Lindy Ruff note que son équipe a eu un bon début de match et un peu de chance;
  • On connaît les candidats au trophée Norris: Lane Hutson n'en fait pas partie;
  • La Ville de Montréal accueillera des compétitions de qualifications en vue des Jeux olympiques de 2028.
  • CIO: les athlètes biélorusses ne sont plus bannis des JO;
  • Ça continue de ne pas bien aller pour les Blue Jays;
  • Donald Trump commente les prix des billets pour les matchs de la Coupe du monde.

Vous aimerez aussi

Canadiens-Sabres: «Côté gardien, c'est clairement Jakub Dobes qui a l'avantage»
Lagacé le matin
Canadiens-Sabres: «Côté gardien, c'est clairement Jakub Dobes qui a l'avantage»
0:00
6:30
«Le Canadien a été malmené» -Jean-Michel Bourque
Lagacé le matin
«Le Canadien a été malmené» -Jean-Michel Bourque
0:00
5:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Les amateurs des Sabres sont déchaînés durant les séries
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Les amateurs des Sabres sont déchaînés durant les séries
Andrei Vasilevskiy et les dieux du hockey
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Andrei Vasilevskiy et les dieux du hockey
Ivan Demidov finaliste au trophée Calder
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Ivan Demidov finaliste au trophée Calder
Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion
John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Nouveau DG des Maple Leafs
John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»
Écoutez les Français décrire le but vainqueur d'Alexandre Texier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Écoutez les Français décrire le but vainqueur d'Alexandre Texier
«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis
Rattrapage
Comment réagir à la pression pour les Canadiens?
«Avoir de la clarté à travers le chaos» -Martin St-Louis
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
«Le début de la saison à la mi-mai» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Changements majeurs dans la LCF
«Le début de la saison à la mi-mai» -Jeremy Filosa
«Danny sait très bien que je vise la NFL» -Rohan Jones
Rattrapage
Repêché par les Alouettes
«Danny sait très bien que je vise la NFL» -Rohan Jones
La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité sportive
La mise en échec de Crozier contre Slafkovsky fait encore jaser
La lettre touchante de Cole Caufield
Rattrapage
Branché sur le sport
La lettre touchante de Cole Caufield
St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité en rafale
St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité en rafale
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries