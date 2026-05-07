Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés
- Martin St-Louis est confiant que les Canadiens vont mieux faire avec la rondelle sans l'espace;
- «Cole va faire partie de notre amélioration», assure St-Louis;
- Lindy Ruff note que son équipe a eu un bon début de match et un peu de chance;
- On connaît les candidats au trophée Norris: Lane Hutson n'en fait pas partie;
- La Ville de Montréal accueillera des compétitions de qualifications en vue des Jeux olympiques de 2028.
- CIO: les athlètes biélorusses ne sont plus bannis des JO;
- Ça continue de ne pas bien aller pour les Blue Jays;
- Donald Trump commente les prix des billets pour les matchs de la Coupe du monde.