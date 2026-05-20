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Finale de l'Est

La prédiction de Jean-Michel Bourque: «Les Canadiens peuvent faire des miracles»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La prédiction de Jean-Michel Bourque: «Les Canadiens peuvent faire des miracles»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur préparation ultime pour la finale de l’Association de l’Est, qui débutera jeudi face aux Hurricanes de la Caroline.

Bien que la Caroline soit favorite en raison de sa profondeur et de l’efficacité de son unité défensive, le Tricolore peut compter sur son « facteur X » et sa capacité à surprendre.

La troupe de Martin St-Louis s'entraîne mercredi matin au Centre Bell avant de s'envoler vers la Caroline.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table - et y aller de sa prédiction - en vue de la série Montréal-Caroline qui s'amorce jeudi à Raleigh.

Malgré les trois victoires du Canadien en saison régulière contre les Hurricanes, l'analyse rappelle que les séries éliminatoires sont une tout autre réalité.

Le duel devant le filet sera particulièrement surveillé, alors que Frederik Andersen connaît d'excellents moments pour la Caroline.

Autres sujets abordés

  • Début de la finale de l'Ouest dans la LNH entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas;
  • La Victoire de Montréal pourrait être sacrée championne de la LPHF dès mercredi soir à Ottawa;
  • Remontée historique des Knicks de New York contre les Cavaliers dans la NBA.

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