Finale de l'Est

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur préparation ultime pour la finale de l’Association de l’Est, qui débutera jeudi face aux Hurricanes de la Caroline.

Bien que la Caroline soit favorite en raison de sa profondeur et de l’efficacité de son unité défensive, le Tricolore peut compter sur son « facteur X » et sa capacité à surprendre.

La troupe de Martin St-Louis s'entraîne mercredi matin au Centre Bell avant de s'envoler vers la Caroline.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table - et y aller de sa prédiction - en vue de la série Montréal-Caroline qui s'amorce jeudi à Raleigh.

Malgré les trois victoires du Canadien en saison régulière contre les Hurricanes, l'analyse rappelle que les séries éliminatoires sont une tout autre réalité.

Le duel devant le filet sera particulièrement surveillé, alors que Frederik Andersen connaît d'excellents moments pour la Caroline.

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