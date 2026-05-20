Dans le cadre du Grand Prix du Canada, qui se déroulera au cours de la fin de semaine à Montréal, des travailleuses du sexe lancent un appel à la grève samedi soir et tiendront d’ailleurs une manifestation dans la journée.

Alors que l’affluence de touristes provoque une hausse de la demande pour les services sexuels, les travailleuses demandent l’abolition de frais qui leur sont exigés pour offrir leurs services.

Écoutez le journaliste Carl Marchand brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.