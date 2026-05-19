Commission Laurent: bilan des recommandations

Un bilan quinquennal de la mise en œuvre des 65 recommandations de la Commission Laurent, créée en 2019 après le décès de la fillette de Granby, a été diffusé.
Seulement 29 recommandations (un peu moins de la moitié) ont été réalisées ou largement réalisées.
Écoutez Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, faire état de la situation mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Je suis personnellement très heureuse de voir tous les investissements en première ligne et en prévention. Il y a vraiment beaucoup de programmes structurants pour les parents et les enfants qui ont été rehaussés de façon très importante. On parle de plusieurs années, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, c’est sûr que ça, c’est une des choses que je trouve les plus importantes dans tout ce qu’on a à faire.»
Écoutez Leslie Hill souligner ensuite les défis et les problèmes qui affectent toujours ce secteur.