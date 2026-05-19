Commission Laurent: bilan des recommandations

Un bilan quinquennal de la mise en œuvre des 65 recommandations de la Commission Laurent, créée en 2019 après le décès de la fillette de Granby, a été diffusé.

Seulement 29 recommandations (un peu moins de la moitié) ont été réalisées ou largement réalisées.

Écoutez Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, faire état de la situation mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.