Le rapport sur l’entente énergétique Churchill Falls entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, réexaminé par le nouveau gouvernement de Tony Wakeham, a été dévoilé mardi.

Assisterons-nous à une entente?

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau discuter de ce rapport dévoilé mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.