Le rapport sur l’entente énergétique Churchill Falls entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, réexaminé par le nouveau gouvernement de Tony Wakeham, a été dévoilé mardi.
Assisterons-nous à une entente?
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau discuter de ce rapport dévoilé mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Je prédis qu’il y aura une entente finale entre Québec et Terre-Neuve. Pourquoi? Parce que les deux nouveaux premiers ministres du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador veulent la même chose, c’est-à-dire une entente gagnant-gagnant. Et l’entente de principe qui a été convenue en décembre dernier entre monsieur Legault et monsieur Furey était une bonne entente. Et ce serait une première démonstration de ce que les provinces peuvent faire ensemble.»