Lors des matchs des Canadiens

Étiez-vous nerveux lors du septième match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo?

Écoutez à ce sujet la Dre Élizabeth Dougherty, médecin de famille, parler du stress intense ressenti par les amateurs lors d’un match des Canadiens.

Les sujets abordés

On parle des actions physiologiques, comme l’adrénaline et la dopamine;

La Dre Dougherty explique que ce stress, bien que parfois intense, est généralement sans danger pour les personnes en bonne santé et peut même procurer du bonheur grâce aux hormones du plaisir.