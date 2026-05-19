L'inflation est en hausse

L’inflation grimpe à 2,8% en avril sur une base annuelle au Canada, ce taux était de 2,4% en mars et de 1,8% en février. Sans surprise, ce sont les prix de l’énergie qui ont poussé l’indice à la hausse.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Aux États-Unis le taux d’inflation est maintenant à 3,8% ;
- Cette flambée de l’inflation pousse les taux obligataires long terme à la hausse, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour financer les dettes des pays, des entreprises et des consommateurs;
- Cette hausse des taux s’est invitée au sommet des ministres des finances du G7 qui se tient actuellement à Paris;
- Cela a aussi un impact sur les marchés boursiers.