L'inflation est en hausse

L’inflation grimpe à 2,8% en avril sur une base annuelle au Canada, ce taux était de 2,4% en mars et de 1,8% en février. Sans surprise, ce sont les prix de l’énergie qui ont poussé l’indice à la hausse.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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