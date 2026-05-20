Sondage Léger sur les intentions de votes

La Coalition avenir Québec semble effectuer une remontée fulgurante depuis l’arrivée de Christine Fréchette à la tête de la formation politique, avec 22% des intentions de vote des Québécois, selon un sondage Léger paru mercredi.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, présenter son analyse de la situation, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.