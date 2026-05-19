Les succès de Jakub Dobes

Les Canadiens de Montréal vivent un printemps Dobes, comme ils avaient vécu un printemps Halak en 2010.

Écoutez Pierre Groulx, l'ancien entraîneur des gardiens du Canadien de Montréal du temps de Jaroslav Halak, en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.

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