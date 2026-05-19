Les Canadiens de Montréal vivent un printemps Dobes, comme ils avaient vécu un printemps Halak en 2010.
Écoutez Pierre Groulx, l'ancien entraîneur des gardiens du Canadien de Montréal du temps de Jaroslav Halak, en compagnie de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier.
Les sujets abordés:
- On compare les succès de Jakub Dobes en 2026 avec ceux de Jaroslv Halak en 2010;
- Pierre Groulx estime que Dobes a l'innocence de la jeunesse pour lui;
- Comment un gardien qui connaît un tel succès peut-il maintenir le niveau l'année suivante?
- Qu'est-ce que le Canadien de 2026 doit faire pour éviter le sort - défaite en cinq matchs contre les Flyers - des Canadiens de 2010?
- On parle aussi de Gwyneth Philips, de la Charge d’Ottawa, la protégée de Groulx en finale de la Ligue de hockey professionnel féminine.