Un programme extrêmement populaire

En ouverture d'émission mercredi, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'annonce gouvernementale confirmant l'octroi d'une enveloppe de 350 millions de dollars, de concert avec Hydro-Québec, pour soutenir l'achat de thermopompes au sein de la province.

Alors que le programme s'avère extrêmement populaire auprès des Québécois, les animateurs s'interrogent à savoir s'il s'agit d'un recyclage d'annonce ou d'une réelle bonification budgétaire, tout en rappelant les avantages à la fois écologiques et économiques de ce mode de chauffage.

Écoutez les animateurs aborder le tout, mercredi midi, à l'émission La commission.

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