Le gigantesque tunnelier de la STM, une machine impressionnante de 125 mètres de long destinée au prolongement de la ligne bleue vers Anjou, portera le nom de «Lisette».

Ce choix découle d'un concours visant à honorer des femmes marquantes de la métropole.

C'est finalement Lisette St-Onge, la toute première femme opératrice du métro de Montréal, qui a été choisie par le public.

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle salue cette initiative qui met en lumière une véritable pionnière, ayant dû braver les préjugés de son époque pour tracer la voie à tant d'autres.

Écoutez-le expliquer le tout mercredi à Lagacé le matin.