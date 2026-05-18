7e match de la série Canadiens-Sabres

L'entraîneur du Tricolore, Martin St-Louis, n'a pas voulu se prononcer énormément aux journalistes sur le match crucial de ce lundi soir face aux Sabres, selon la lecture de Martin McGuire.

Une réaction qui arrive à peu près chaque matin de rencontre, explique-t-il, soulignant tout de même que l'équipe ne semble pas «sonnée» à l'approche du dernier match de cette ronde de série.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, dans la chronique de Meeker Guerrier au Québec maintenant.

Quant au gardien Jakub Dobes, il a l'entière confiance de son entraîneur, mais il demeure difficile de savoir dans quel état il se trouve, rapporte Martin McGuire.