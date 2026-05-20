Elle relance la CAQ

Le plus récent sondage Léger confirme une remontée notable de la Coalition avenir Québec (CAQ). En seulement un mois, la formation a bondi de 9 points pour atteindre 22% des intentions de vote.

Cette progression, qualifiée de «réelle» par Jonathan Trudeau, s'accompagne d'une excellente appréciation du travail de la nouvelle première ministre: 39 % des Québécois jugent ses débuts favorablement.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette «lune de miel» permet à la CAQ de gruger des appuis chez les conservateurs, qui glissent à 11 %, ainsi que chez les femmes de la banlieue montréalaise. Bien que Christine Fréchette traîne le bilan de son prédécesseur, son style plus conciliant semble apaiser un électorat qui n'en pouvait plus de François Legault.

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