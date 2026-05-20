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Elle relance la CAQ

L'effet Fréchette: «Il y a vraiment quelque chose qui se passe»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
L'effet Fréchette: «Il y a vraiment quelque chose qui se passe»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le plus récent sondage Léger confirme une remontée notable de la Coalition avenir Québec (CAQ). En seulement un mois, la formation a bondi de 9 points pour atteindre 22% des intentions de vote. 

Cette progression, qualifiée de «réelle» par Jonathan Trudeau, s'accompagne d'une excellente appréciation du travail de la nouvelle première ministre: 39 % des Québécois jugent ses débuts favorablement.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette «lune de miel» permet à la CAQ de gruger des appuis chez les conservateurs, qui glissent à 11 %, ainsi que chez les femmes de la banlieue montréalaise. Bien que Christine Fréchette traîne le bilan de son prédécesseur, son style plus conciliant semble apaiser un électorat qui n'en pouvait plus de François Legault.

Autres sujets abordés

  • Le Parti québécois maintient sa position de tête à 30%, malgré une érosion de 8 points depuis l'automne;
  • Charles Milliard (PLQ) stabilise ses appuis à 28% malgré des difficultés à s'imposer personnellement;
  • Les défis de recrutement pour la CAQ, qui espère que ces bons sondages attireront des «grosses pointures»;
  • L'absence remarquée d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale en raison d'une tournée dans l'Ouest canadien;
  • Les incertitudes entourant l'entente de Churchill Falls avec Terre-Neuve.

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