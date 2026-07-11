Activité marketing au FEQ qui attire les enfants

Une activité marketing de la SAQ au Festival d’été de Québec semble être plutôt adaptée aux enfants qu’aux adultes, le public que devrait viser la société d’État. Cette réflexion, initiée par Karine Tremblay dans La Tribune, suscite des réactions à Québec.

Écoutez la journaliste Katherine Guillemette en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.