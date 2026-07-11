Activité marketing au FEQ qui attire les enfants

Une activité marketing de la SAQ au Festival d’été de Québec semble être plutôt adaptée aux enfants qu’aux adultes, le public que devrait viser la société d’État. Cette réflexion, initiée par Karine Tremblay dans La Tribune, suscite des réactions à Québec.
Écoutez la journaliste Katherine Guillemette en discuter samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Celui de la SAQ s'appelle À vos pastilles. C'est un genre de twister, mais avec des pastilles de goût. J'ai regardé qui participait à cette activité et c'est toujours des enfants. La réflexion, c'est que la SAQ a mis sur pied une opération marketing pour les festivals qui n'attire que des enfants. On parle vraiment d'une cible totalement ratée pour la SAQ.»
Aussi dans ce segment:
- La police enquête à Sherbrooke sur le premier meurtre de l'année 2026 dans la région. Ce dernier serait à caractère intrafamilial.