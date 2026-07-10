Chronique économique

Le choc hypothécaire, qui était prédit par plusieurs économistes en raison de la hausse des taux d'intérêt après la pandémie, n'a pas eu lieu, souligne un article paru vendredi dans La Presse.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.