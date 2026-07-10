 Aller au contenu
Chronique économique

Le choc hypothécaire n'est jamais arrivé

par 98.5

0:00
8:48

Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 07:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Le choc hypothécaire n'est jamais arrivé
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Le choc hypothécaire, qui était prédit par plusieurs économistes en raison de la hausse des taux d'intérêt après la pandémie, n'a pas eu lieu, souligne un article paru vendredi dans La Presse. 

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Essentiellement, le nombre de propriétaires en retard a quasiment doublé. Par contre, on pensait que ce serait le tiersou le quart des gens qui ne seraient plus capables de payer leurs hypothèques.»

Alexandre Leblond

Autre sujets abordés:

  • Ce que l'absence du choc nous révèle du comportement des Québécois sur le plan financier
  • Petit quiz 

Vous aimerez aussi

Une première entreprise se manifeste
Le Québec maintenant
Une première entreprise se manifeste
0:00
3:31
«Il y a moyen de rentabiliser le 95% de temps où tu n'utilises pas ton auto»
Cantin le matin
«Il y a moyen de rentabiliser le 95% de temps où tu n'utilises pas ton auto»
0:00
8:16
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»
Rattrapage
La question des droits de l'Homme écartée?
Mission économique de Mark Carney au royaume saoudien: «J'ai un malaise»
«Le rêve d'un triomphe canadien est permis»
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
«Le rêve d'un triomphe canadien est permis»
Spécial «Agricole» | L’énigme du vendredi 10 juillet
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Agricole» | L’énigme du vendredi 10 juillet
Angine de poitrine: une première nomination historique pour l'album Vol. II
Rattrapage
Prix Polaris
Angine de poitrine: une première nomination historique pour l'album Vol. II
Population en baisse à Montréal: «Des données démographiques inquiétantes»
Rattrapage
Baisse de l'immigration et régionalisation
Population en baisse à Montréal: «Des données démographiques inquiétantes»
Les Bleus éliminent le Maroc: «La France nous offre du soccer spectacle»
Rattrapage
Mondial 2026
Une attaque puissante menée par Kylian Mbappé
Les Bleus éliminent le Maroc: «La France nous offre du soccer spectacle»
Le dernier recours des Montréalais face aux ratés de l'appareil municipal
Rattrapage
Maître Nadine Mailloux
Le dernier recours des Montréalais face aux ratés de l'appareil municipal
«Je me sens libérée d'un grand poids»: Anick Lemay présente sa série
Rattrapage
Inspirée de son combat contre le cancer
«Je me sens libérée d'un grand poids»: Anick Lemay présente sa série
L’intelligence artificielle au service des entrepreneurs
Rattrapage
Événement Start Up Fest
L’intelligence artificielle au service des entrepreneurs
Un week-end historique pour le basketball féminin à Montréal
Rattrapage
WNBA
Un week-end historique pour le basketball féminin à Montréal
Incompétence au volant: examen obligatoire pour les routiers ontariens
Rattrapage
Québec serre la vis
Incompétence au volant: examen obligatoire pour les routiers ontariens
Projet de l'hippodrome: un «grand pas» vers 10 000 logements
Rattrapage
Immobilier
Projet de l'hippodrome: un «grand pas» vers 10 000 logements
Le phénomène Musique Plus revit sur scène
Rattrapage
Dès le 10 juillet
Le phénomène Musique Plus revit sur scène
«Les Européens ont conclu qu'on ne pouvait plus se fier aux Américains»
Rattrapage
Sommet de l’OTAN
«Les Européens ont conclu qu'on ne pouvait plus se fier aux Américains»