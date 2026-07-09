Malgré la relance des hostilités en Iran et les déclarations tumultueuses sur les réseaux sociaux, les marchés financiers et le prix du pétrole affichent une stabilité surprenante, ne montrant pour le moment aucun signe d'inquiétude majeure face à une escalade des tensions.

Écoutez l'économiste Étienne Bergeron aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Il recommande la patience, rappelle l’importance de suivre un plan d’investissement à long terme, et suggère de consulter un conseiller financier pour adapter son profil, notamment via des produits prudents comme les CPG.