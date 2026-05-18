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L'OMS lance une alerte internationale

Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mai 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?
Philippe Cantin / Cogeco Média

Une nouvelle éclosion du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a déjà causé une centaine de décès, plongeant les autorités en état d'alerte. 

Les experts s'inquiètent surtout de l'affaiblissement des systèmes de surveillance internationale, essentiels pour contenir la propagation du virus vers les pays voisins comme l'Ouganda.

Écoutez Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM, faire le point sur la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, les coupes budgétaires américaines dans les programmes de santé mondiaux limitent la capacité de détection rapide, ce qui laisse une longueur d'avance au virus lors des déplacements de population.

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