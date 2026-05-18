L'OMS lance une alerte internationale

Une nouvelle éclosion du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a déjà causé une centaine de décès, plongeant les autorités en état d'alerte.

Les experts s'inquiètent surtout de l'affaiblissement des systèmes de surveillance internationale, essentiels pour contenir la propagation du virus vers les pays voisins comme l'Ouganda.

Écoutez Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM, faire le point sur la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, les coupes budgétaires américaines dans les programmes de santé mondiaux limitent la capacité de détection rapide, ce qui laisse une longueur d'avance au virus lors des déplacements de population.